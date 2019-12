Bankräuber noch immer auf der Flucht - Belohnung ausgesetzt

Nach einem Banküberfall in Backnang (Rems-Murr-Kreis) fahndet die Polizei seit Montag nach einem bewaffneten Mann. Der Unbekannte hatte der Behörde zufolge eine Bankmitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und Geld erbeutet.

Wie hoch die Summe war, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof. Bei dem Überfall am Nachmittag wurde niemand verletzt. Ob es sich bei der Pistole um eine scharfe Waffe handelte, ist auch noch nicht bekannt.

Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet daher weiterhin dringend um Zeugenhinweise. Wer erkennt die Person auf den Bildern der Überwachungskamera oder mit wem hat die Person auf den Bildern Ähnlichkeit?

Wer kann sonst Hinweise zu dem Täter geben? Wer hat sich am Tattag oder den Tagen zuvor im Bereich der Bank in der Straße Am Obstmarkt aufgehalten und hat hierbei verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Banküberfall stehen könnten? Wer hat im Bereich der Bank oder auf dem Fluchtweg in Richtung Murr verdächtige Gegenstände gefunden, die möglicherweise vom Täter stammen könnten?

Der Täter ist laut Polizei männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jacke, darunter ein Kapuzen-Shirt und eine Basecap mit blauem Schild sowie eine Sonnenbrille. Er soll einen graumelierten Dreitagebart getragen haben.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151/950-0 oder unter der 110.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist mittlerweile von der Bank eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

