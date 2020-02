Ein Zeuge hat vor einer Bankfiliale in Bühlertal (Kreis Rastatt) einen Angreifer der Polizei übergeben. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der 20-jährige Tatverdächtige am Montagabend in der Bank eine Frau attackiert, als diese gerade Geld abhob. Vermutlich um an das Geld zu gelangen, soll er die Frau gewürgt und getreten haben. Der Zeuge hörte die Hilferufe der 44-Jährigen und lief in die Filiale. Daraufhin rannte der Angreifer auf die Straße, wo er eine Autofahrerin zum Anhalten zwang und sich auf den Beifahrersitz setzte. Mit Hilfe eines weiteren Passanten holte der 23-Jährige den betrunkenen Mann aus dem Wagen und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Ein Atemalkoholtest ergab rund zwei Promille. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Raubes und Körperverletzung. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei