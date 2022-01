Balkon stürzt zu Boden: Arbeiter stirbt

Infolge eines Arbeitsunfalls ist ein junger Mann in Bruchsal ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei befand sich der 19-Jährige am Montag mit einem Kollegen auf einer Betonplatte. Sie sollte als Balkon an einem Neubau angebracht werden. Vermutlich weil eine Stütze wegen des sandigen Untergrunds den Halt verlor, stürzte die Platte aus zirka zwei bis drei Metern zu Boden. Der 19-Jährige starb noch an der Baustelle. Sein 36 Jahre alter Kollege kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat den Angaben von Dienstag nach Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung