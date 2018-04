Bahnstreik in Frankreich: Einschränkungen von Sonntag an

Im Streik bei der französischen Eisenbahn SNCF endet am Sonntag die Verschnaufpause für Pendler und Bahnreisende im Südwesten, die zwischen Frankreich und Deutschland unterwegs sind. Die französischen Eisenbahner haben erneut Streiks angekündigt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstag in Berlin mitteilte, werde versucht, die Streikauswirkungen so gering wie möglich zu halten. Im Nah- und Fernverkehr soll erneut für Ersatz gesorgt werden. Der Umfang sei dabei ähnlich wie an den vorherigen beiden Streiktagen, sagte der Bahnsprecher.

Täglich gibt es 24 Fernverkehrs-Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland. An den bisherigen beiden Streiktagen fuhren nicht einmal die Hälfte der Züge. Einige der TGV-Verbindungen konnten jedoch mit Bahnpersonal der Deutschen Bahn bedient werden. Dies werde wieder versucht, sagte der Bahnsprecher. Im grenzüberschreitenden Nahverkehr zwischen Freiburg und Müllheim sollen erneut Busse eingesetzt werden.

Die französischen Eisenbahner streiken aus Protest gegen eine von der Regierung angekündigte Bahnreform. Der Konflikt könnte sich monatelang ziehen.

SNCF-Ankündigung für Dienstag, Frz.

Video der SNCF-Ankündigungen bei Franceinfo, Frz.

Interview Verkehrsministerin, Frz.

Infoblatt SNCF für Mühlhausen - Müllheim - Freiburg für Dienstag und Mittwoch, Frz.

Verbindung prüfen bei der Bahn

Live-Auskunft bei der Bahn

DB Streckenagent

Informationen zu Fernverkehrsverbindungen