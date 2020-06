Eine defekte Oberleitung in der Nähe von Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sorgt am Donnerstagmorgen für Zugausfälle zwischen Freiburg und Basel. Nach Angaben der Deutschen Bahn beginnen und enden Züge des Fernverkehrs in Freiburg. Regionalzüge wenden in Müllheim und Bad Bellingen, wie ein Sprecher sagte. Ein Busersatzverkehr sei eingerichtet. Wann die Züge wieder rollen und warum die Oberleitung kaputt ging, blieb zunächst unklar.