Bahnstrecke nach Frankreich wegen Baumaßnahmen gesperrt

Wegen Bauarbeiten müssen Bahnreisende vom badischen Müllheim noch bis Sonntag mit dem Bus über die Grenze nach Frankreich fahren. Wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilte, sollen die Arbeiten an der Strecke zwischen Müllheim und Mühlhausen im Elsass bis zum Betriebsbeginn in der kommenden Woche abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit stelle das französische Bahnunternehmen SNCF den Ersatzverkehr mit Bussen, hieß es weiter. Die Bahn stellte vorübergehende Fahrpläne auf ihrer Webseite zur Verfügung und rief Kunden dazu auf, die Änderungen bei der Reiseplanung zu berücksichtigen.

Störungsmeldungen auf der Bahn-Webseite