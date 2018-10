Der Rohbau für einen Teil der Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm steht vor dem Abschluss. Bis zum 3. Dezember sollen sämtliche Beton- und Erdarbeiten, Tunnels und Brücken zwischen Ulm und Hohenstadt fertiggestellt sein, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. „Die ersten Schienen werden ab dem 4. Dezember verlegt“, sagte Projektleiter Stefan Kielbassa der „Schwäbischen Zeitung“. Auch die ersten Masten für die Oberleitung sollen noch in diesem Jahr errichtet werden. Die beiden Bauabschnitte auf der Albhochfläche und am Albabstieg sind zusammen 30 Kilometer lang – das ist die Hälfte der Neubaustrecke. Weil es im Albvorland zu Verzögerungen kam, wird die gesamte Strecke trotzdem erst Ende 2022 statt, wie ursprünglich geplant, Ende 2021 in Betrieb gehen – nach aktuellem Stand ist das immer noch drei Jahre früher als das Projekt Stuttgart 21. Unklar ist bislang, wie viele Züge die Neubaustrecke schon nutzen können, bevor die Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens abgeschlossen ist. Dies könne man nicht vor 2020 absehen, sagte ein Bahnsprecher.

Die Kosten für die Neubaustrecke werden derzeit mit 3,7 Milliarden Euro veranschlagt. Diese sind nicht in den 8,2 Milliarden Euro enthalten, die für Stuttgart 21 im Gespräch sind. Neubaustrecke und Stuttgart 21 sind jeweils Teilbereiche des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm.

Im Zuge der Bauarbeiten ist der Ulmer Hauptbahnhof ab diesem Donnerstag für zwei Wochen vom Fernverkehr abgeschnitten. Bahnreisende müssen sich auf Zugausfälle und Behinderungen einstellen. Nur Regionalzüge steuern Ulm noch an. Züge aus Richtung Oberschwaben enden derzeit ohnehin in Laupheim, weil die Südbahn zwischen Laupheim und Ulm wegen Elektrifizierungsarbeiten bis kurz vor Weihnachten komplett gesperrt ist. Grund für die aktuellen Beeinträchtigungen in Ulm sind Gleisarbeiten: Die Neubaustrecke wird mit den bestehenden Schienen im Bahnhofsbereich verknüpft. Seite Drei