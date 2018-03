Bahn investiert 570 Millionen Euro in Südwest-Schienennetz

Die Bahn investiert im laufenden Jahr 570 Millionen Euro in die Erneuerung des bestehenden Schienennetzes in Baden-Württemberg. Das hat Auswirkungen auf die Passagiere – insbesondere auf der Südbahn und am Bahnknoten Ulm.

Im Herbst wird es für Bahnfahrer zwischen Ulm und Bodensee ungemütlich. Denn dann beginnen die Bauarbeiten sowohl am Bahnknoten Ulm als auch an der Südbahn - mit Totalsperrungen, Zugausfällen und Schienen-Ersatzverkehr. Bei einer Pressekonferenz am Freitag in Stuttgart betonte Sven Hantel, DB-Konzernbevollmächtigter für Baden-Württemberg, dass die Unannehmlichkeiten für die Passagiere Konsequenz aus den „Rekordinvestitionen“ seien, die ins Land fließen: „Nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen werden mehr Mittel investiert.“

In Ulm wird im Herbst die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm an den Ulmer Bahnknoten angeschlossen. Dafür wird der Bahnknoten zwischen dem 25. Oktober und dem 9. November voll gesperrt. Der ICE-Fernverkehr wird in dieser Zeit über Donauwörth umgeleitet, die IRE-Züge Stuttgart-Lindau müssen über den Rangierbahnhof und Neu-Ulm ausweichen. Unabhängig davon wird der Bahnhof barrierefrei ausgebaut, bis November sollen dort Lifte in Betrieb sein.

Verspätungen im Nahverkehr der Deutschen Bahn

Zu diesem Zeitpunkt wird Ulm von Oberschwaben aus nicht mehr ohne Schienenersatzverkehr erreichbar sein: Am 10. September beginnen die Baumaßnahmen zur Elektrifizierung der Südbahn im Abschnitt zwischen Laupheim/West und Ulm – alle Reisenden müssen bis zum 8. Dezember auf diesem Abschnitt in Busse umsteigen. In dieser Zeit werden die Masten für die Stromleitung aufgestellt.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Baustellen, die die Bahn in diesem Jahr in Baden-Württemberg angeht oder fortführt. Dazu gehören unter anderem die Gleiserneuerung auf der Remsbahn zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd von August bis Oktober, Gleis- und Brückenarbeiten an der Oberen Jagstbahn zwischen Jagstzell und Crailsheim im März und April, sowie die Arbeiten zwischen Friedrichshafen und Nonnenhorn am Bodensee, die bereits begonnen haben und bis Ende März andauern. Landesweit ist die teuerste Baustelle bei der Erneuerung des bestehenden Schienennetzes der Bahntunnel bei Pforzheim. Allein hier investiert die Bahn - über mehrere Jahre verteilt – 88 Millionen Euro. Stuttgart 21 und die Strecke Stuttgart-Ulm sind Neubaumaßnahmen und von der Bahn in dieser Auflistung nicht eingerechnet.

Hantel betonte, dass Prognosen von weiter steigenden Nutzungszahlen im Personennahverkehr ausgehen. Zahlen des Landesverkehrsministeriums zufolge steigt die zahl der Passagiere im Nahverkehr bis 2030 um 19,2 Prozent bis 2030; im Güterverkehr wird sogar mit einer Steigerung von 42,7 Prozent gerechnet. „Zusätzlich zu den Investitionen in Baden-Württemberg in den Neu- und Ausbau von Strecken schaffen wir mit der Modernisierung der bestehenden Infrastruktur die Voraussetzung für mehr Kapazität und Qualität“, so Hantel.