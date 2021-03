Bahn investiert 2021 rund zwei Milliarden Euro

Still und leise endet ein Pionierprojekt des nachhaltigen Konsums in Friedrichshafen: Bio am See muss nach 30 Jahren schließen. Wegen des Umsatzrückgangs infolge der Coronakrise sehen die Betreiber, das Ehepaar Birghitta Miglietta und Michael Ganster, keine andere Möglichkeit, als Insolvenz anzumelden.

Manchem Kunden, der in den letzten beiden Wochen bei Bio am See im Metzquartier einkaufen wollte, schien dieses Ende bereits absehbar. Denn das Geschäft blieb geschlossen.