Bahn-Beauftragter des Bundes: „Jahrelange Gäubahn-Unterbrechung ist eine Katastrophe!“

Mit der Gäubahn kennt sich Michael Theurer aus. Von 2001 bis 2009 war er, neben seinem Amt als Oberbürgermeister von Horb am Neckar, Vorsitzender des Interessenverbands für den Ausbau der Bahnstrecke Zürich-Singen-Stuttgart.

Nun hat er wieder mit dem Thema zu tun – nach dem Antritt der Ampelkoalition wurde der FDP-Politiker zum Bahnbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Damit ist er nicht nur auf der Gäubahn, sondern bundesweit für einen schnelleren Ausbau des Schienennetzes zuständig. Im Interview erläutert er, worauf es ihm dabei ankommt.

Geschichten über die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn sind für eine Party guter Gesprächsstoff – jeder kann etwas dazu beitragen. Stehen Sie auch manchmal genervt am Bahnhof?

Man könnte bei jeder Party auch über Ausfälle im Flugverkehr oder Staus auf den Autobahnen sprechen. Aber natürlich bin ich schon genervt, wenn es zu Verspätungen kommt. Vor allem, wenn das dann nicht frühzeitig kommuniziert wird. Wenn dem Fahrgast keine alternativen Verbindungen angeboten werden, weil die Informationen nicht ankommen, dann ist das ein Desaster. Und diese Fälle haben zugenommen.

Liegt das daran, dass die Infrastruktur auf Kante genäht ist, oder liegt es am Management?

Beides. Die Verspätungen selbst sind aber weit überwiegend durch Schwierigkeiten im Netzbetrieb verursacht.

Mit dem Deutschlandtakt sollen die Bahnverbindungen ab 2030 besser aufeinander abgestimmt werden und zwischen den großen Städten im 30-Minuten-Takt fahren. Allein dafür sind etwa 180 Infrastrukturmaßnahmen nötig. Ist das überhaupt zu stemmen?

In der Tat ist die Umsetzung des Deutschlandtakts eine Herkulesaufgabe. Wir wollen sie trotzdem anpacken. Denn der Deutschlandtakt bedeutet Netzausbau nach Schweizer Vorbild. Erst der Fahrplan, dann die Infrastruktur. Ein echter Paradigmenwechsel. Die Ausbaugeschwindigkeit ist Thema der Beschleunigungskommission Schiene, die ich leite.

Michael Theurer (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Wir gehen der Frage nach, warum manche Dinge in Deutschland nicht schneller gehen. Haben die Genehmigungsbehörden zu wenig Personal? Oder die Gerichte, die die Klagen abarbeiten? Oder liegt es den Planungskapazitäten bei der Bahn? Bis Ende des Jahres wollen wir Vorschläge machen, die in den nächsten drei bis fünf Jahren umgesetzt werden können. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen nur noch halb so lange dauern wie bisher.

Was muss noch geschehen, um beim Ausbau schneller voranzukommen?

Ein Beispiel: Wenn man eine Bestandsstrecke elektrifizieren will, wird oft der notwendige, vorgegebene Nutzen-Kosten-Faktor nicht erreicht. Der Bund beispielsweise die Bewertungskriterien verändern, wie wir das beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, mit dem der Bund den Ländern Finanzhilfen für den Ausbau der Schiene bereitstellt, schon gemacht haben.

In der Bewertung, ob ein Projekt gefördert wird, werden seit 1. Juli Umweltbelange wie die CO₂-Einsparung um ein Vielfaches höher bewertet. Das macht es leichter, Strecken auszubauen – zum Beispiel den Ringzug im Landkreis Ravensburg mit der bisher nicht elektrifizierten Teilstrecke zwischen Aulendorf und Kißlegg. Deutschlandweit wollen wir die Elektrifizierung des Netzes von 62 auf 75 Prozent erhöhen.

Der Bundesfinanzminister hat gerade den Haushalt für 2023 vorgestellt. Verbände und Bahn-Branche kritisieren, mit den bereit gestellten Mitteln sei eine Verkehrswende nicht zu machen.

Die Kritik halte ich nicht für berechtigt. Die Schiene ist jetzt im Haushalt 2023 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 ganz eindeutig ein Schwerpunkt der Ampelkoalition. Die Ausgaben für die Schiene sind doppelt so hoch wie die für die Straße.

Allein die Mittel für die Neubaumaßnahmen steigen jetzt jährlich um etwa 250 Millionen Euro an – von 1,9 Milliarden Euro in diesem Jahr auf dann 2,75 Milliarden Euro 2026. Das reicht zwar noch immer nicht aus, um alle Großprojekte zeitnah zu finanzieren, aber nach Aussage der Deutschen Bahn können deutlich mehr Mittel realistischerweise kaum verbaut werden.

30 Millionen Menschen waren im Juni mit dem Neun-Euro-Ticket unterwegs, zwei Drittel von ihnen hatten vorher keine Abokarte. Spricht nicht schon allein die Nachfrage dafür, dass es nach Ende August ein Nachfolgeangebot geben sollte?

Zunächst einmal ist das Neun-Euro-Ticket ein großer Erfolg. Die Unkenrufe, die da am Anfang gekommen sind, waren ja offensichtlich gegenstandslos. Zweitens ist das Neun-Euro-Ticket eine von mehreren Sofortmaßnahmen der Bundesregierung mit dem Ziel, Bürger von aktuellen, vor allem kriegsbedingten Preissteigerungen zu entlasten.

Dass das Angebot befristet ist, war von Anfang an klar. Wir können nicht alle Folgen, die durch den Krieg und andere geopolitische Faktoren bestimmt sind, staatlich wegsubventionieren. Aber, und das ist das dritte, die Ergebnisse werden ausgewertet. Das liefert die Grundlage für künftige Entscheidungen.

Es zeichnet sich ab, dass ein konkurrenzlos günstiges Angebot Menschen dazu bringt, vom Auto auf die Schiene umzusteigen. Es wird also eine Diskussion geben über künftige Angebote. Aber eine unmittelbare Verlängerung des Neun-Euro-Tickets ist nie in Aussicht gestellt worden.

Stattdessen haben viele Nahverkehrsunternehmen für den Herbst einen Preissprung angekündigt. Werden neue Kunden da gleich wieder vergrault?

Fakt ist, dass die Energiepreise stark angezogen haben. Fakt ist auch, dass insgesamt die Inflation stark gestiegen ist. Daher müssen wir davon ausgehen, dass es auch für die Kunden Veränderungen im Preisgefüge gibt.

Gerade wird viel über die Gäubahn und ihre Anbindung an den Stuttgarter Bahnknoten diskutiert. Die S21-Projektpartner – Bahn, Land, Stadt und Region Stuttgart sowie der Flughafen – warten auf eine Finanzierungszusage des Bundes für den Bau des Pfaffensteigtunnels. Kommt die?

Ich bin zuversichtlich, dass es sehr verbindliche Aussagen des Bundesverkehrsministers geben wird. Zunächst aber: Die S21-Projektpartner sind mit der Anbindung der Gäubahn selbst in Verzug geraten. Das Schlichtungsergebnis sieht ein drittes Gleis am Flughafenbahnhof und die Einschleifung in den Tiefbahnhof vor.

Dieser Abschnitt ist bis auf den heutigen Tag nicht planfestgestellt und entsprechend auch nicht in Bau. Und jetzt soll der Bund das Problem lösen. Der Treppenwitz ist, dass ich als einer der wenigen Abgeordneten in der Opposition auf die Gefahr der jahrelangen Unterbrechung hingewiesen habe. Und jetzt muss ich mich als Schienenverkehrsbeauftragter mit der Lösung dieses absehbaren Problems herumschlagen.

Ist denn bei der jahrelangen Abbindung der Gäubahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof das letzte Wort schon gesprochen?

Die jahrelange Gäubahn-Unterbrechung ist eine Katastrophe aus Sicht der Fahrgäste. Wir haben diese Situation nicht verursacht, sondern wir haben sie vorgefunden und arbeiten intensiv an Lösungen. Wir lassen intensiv prüfen, ob die Intercity-Züge über die Strecke Horb-Tübingen oder über die Rankbachbahn Böblingen-Renningen geleitet werden können.

Dann dauert die Fahrt länger, aber man muss nicht in Vaihingen in die S-Bahn umsteigen. Und wir treiben mit Hochdruck den Pfaffensteigtunnel voran. Verkehrsplanerisch ist der Tunnel die richtige Lösung. Aber leider muss man davon ausgehen, dass bis zu einer Inbetriebnahme rund zehn Jahre ins Land gehen – selbst wenn alles beschleunigt wird.

Gutachten zufolge darf die Bahn die bisherige Anbindung über die Panoramabahn gar nicht stilllegen, weil es dazu erst eines Stilllegungsverfahrens bedürfte. Teilen Sie diese Einschätzung?

Das wird derzeit geprüft. Über die Rechtsgutachten gab es eine umfangreiche Medienberichterstattung, Gemeinderäte verabschieden auf dieser Grundlage Resolutionen – aber der zuständigen Behörde, dem Eisenbahnbundesamt, sind die Gutachten erst am 29. Juni zugegangen. In der kurzen Zeit kann keine fundierte juristische Prüfung stattfinden. Entscheidend ist für mich, dass die Menschen bequem nach Stuttgart kommen.