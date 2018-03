Bahnfahrer müssen sich im Südwesten auf einige Baustellen einstellen. Auf den Strecken zwischen Heidelberg und Stuttgart sowie Heidelberg und Karlsruhe stehen nach Angaben der Deutschen Bahn vom Donnerstag von September bis November Gleisarbeiten an.

Gebaut wird auch am Schienennetz zwischen Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe - und zwar ab dem 19. Mai bis Mitte Oktober. Am Abschnitt zwischen Stuttgart und Ulm rücken die Arbeiter zweimal an. Hier sind Bauarbeiten zwischen Juli und August geplant, sowie zwei Wochen zwischen Oktober und November. Details und weitere Maßnahmen will die Bahn am 23. Februar bekanntgeben.

Insgesamt sind in Baden-Württemberg Investitionen in Höhe von 570 Millionen Euro geplant.

Sie sollen in die Sanierung des Schienennetzes und die Modernisierung von Bahnhöfen fließen. Bundesweit will die Bahn eine Rekordsumme von 9,3 Milliarden Euro investieren.