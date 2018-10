Bahn baut auf Gäubahnstrecke zwischen Stuttgart und Singen

Fahrgäste der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen müssen sich von Montag an auf Verzögerungen einstellen. Zwischen dem 22. Oktober und dem 9. November tauscht die Bahn Gleise aus, wartet Weichen und eine Brücke, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag mitteilte. Die Intercity-Züge fahren in diesem Zeitraum nur abschnittsweise, je nach Bauphase ändern sich die Endhaltestellen. Entlang der gesperrten Abschnitte fahren Ersatzbusse. Von den Bauarbeiten sind zumindest teilweise auch der Regionalverkehr und die S-Bahnen der Linie 8 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) betroffen.

