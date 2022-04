Baggerfahrer stirbt bei Arbeitsunfall

Ein Baggerfahrer ist bei einem Arbeitsunfall in Bartholomä (Ostalbkreis) ums Leben gekommen. Der 93-Jährige entfernte am Dienstag Wurzelwerk an einem Hang auf einer Wiese, als der Bagger umstürzte, teilte die Polizei mit. Der Senior fiel aus dem Fahrzeug und wurde darunter eingeklemmt. Es lief Betriebsflüssigkeit aus, die sich entzündete. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

