Großes Glück hat ein Baggerfahrer bei einem Arbeitsunfall in Wäschenbeuren (Kreis Göppingen) gehabt. Der 67-Jährige war mit seinem 16 Tonnen schweren Raupenbagger in eine Baugrube gestürzt, mutmaßlich weil die Seitenwände der Grube nachgaben, wie die Polizei in Ulm am Sonntag mitteilte. Bei dem Sturz am Samstag überschlug sich das Baufahrzeug, wobei der Baggerfahrer aus seiner Kabine geschleudert wurde. Er landete schließlich in einem Hohlraum unter dem Gerät und konnte sich selbst befreien.

„Das hätte böse ausgehen können“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann wurde demnach nur leicht verletzt, jedoch trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Bislang haben die Beamten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

