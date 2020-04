Weil ein Bagger eine Gasleitung beschädigt hat, sind zwei Wohnhäuser in Nagold (Kreis Calw) geräumt worden. 26 Bewohner verließen ihren Wohnungen, die Unfallstelle wurde abgesperrt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nachdem die Gasleitung vom Netz genommen war und ein Messgerät keine Gaskonzentration mehr anzeigte, konnten die Menschen zurück in ihre Häuser.

Mitteilung der Polizei