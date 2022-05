Bätzing: Massive Widerstände gegen Reformen in Deutschland

Gegen den derzeitigen Reformprozess der deutschen Katholiken gibt es nach den Worten des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, „massive Gegenbewegungen“ in der katholischen Weltkirche. „Ich bekomme all die schönen Briefe und beantworte sie auch freundlich, höflich, aber hoffentlich auch entschieden“, sagte Bätzing am Donnerstag in einer Diskussion über den Zustand der Kirche beim Katholikentag in Stuttgart. Zuletzt hatten konservative Bischöfe aus den USA und anderen Ländern in einem Offenen Brief gegen den „Synodalen Weg“ in Deutschland protestiert.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, sagte, den deutschen Katholiken werde vorgeworfen, die Weltkirche zu spalten. Sie kritisierte jedoch: „Es ist relativ leicht, uns Spaltung vorzuwerfen und auf der anderen Seite nicht bereit zu sein, mit uns ins Gespräch zu gehen.“ Der Vatikan akzeptiert als Gesprächspartner nur die Bischöfe und nicht die im ZdK vertretenen Laien.

Der Synodale Weg ist ein seit 2019 laufender Reformprozess. Dabei geht es um vier Themenbereiche: die katholische Sexualmoral, den Umgang mit Macht, die Stellung der Frau und die priesterliche Pflicht zur Ehelosigkeit (Zölibat).

Katholikentag

© dpa-infocom, dpa:220526-99-441134/2