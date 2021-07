Baerbock: Dass Wahlkampf nicht Zuckerschlecken ist, war klar

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich wenig überrascht gezeigt angesichts der heftigen Kritik, die sich in den vergangenen Wochen gegen sie richtete. „Dass ein Wahlkampf nicht nur Zuckerschlecken ist, war uns von Anfang an klar“, sagte Baerbock am Mittwoch beim Besuch eines Zementwerks im schwäbischen Alb-Donau-Kreis auf die Frage hin, wie sie wieder Tritt fassen wolle im Wahlkampf. „Ganz besonders wenn man zum ersten Mal in seiner 40-jährigen Geschichte überhaupt eine Kanzlerkandidatin aufstellt.“ Man stehe vor einer Richtungswahl. Es gehe darum, die entscheidenden Weichenstellungen für klimagerechten Wohlstand zu schaffen.

Die Grünen waren nach Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Baerbock zunächst im Umfragehoch. Danach gerieten sie aber unter Druck, auch weil Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock wegen ihres Buchs „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ erhoben wurden. Zuvor war bekannt geworden, dass Baerbock Sonderzahlungen der Partei verspätet an den Bundestag gemeldet hatte. Partei und Kandidatin mussten zudem Angaben in Baerbocks Lebenslauf korrigieren. Zuletzt lagen die Grünen in Meinungsumfragen weit hinter der Union.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-578436/2

Grüne BW