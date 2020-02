Badstuber und Kaminski zurück im Teamtraining beim VfB

Die Fußballprofis Holger Badstuber und Marcin Kaminski haben nach ihren Verletzungspausen den nächsten Schritt zur Rückkehr absolviert. Die beiden Abwehrspieler waren am Dienstag erstmals voll im Mannschaftstraining des VfB Stuttgart dabei, wie ein Sprecher des Fußball-Zweitligisten mitteilte. Badstuber hatte zuletzt aufgrund eines Muskelfaserrisses in den Adduktoren gefehlt. Kaminski arbeitet nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback. Stürmer Nicólas González trainierte nach seiner Adduktorenverletzung ebenso individuell wie der angeschlagene Tanguy Coulibaly.

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart

Tabelle 2. Bundesliga