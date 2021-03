Badstuber: Planungen für Zeit nach VfB-Vertragsende laufen

Der frühere Nationalspieler Holger Badstuber vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart treibt seine Zukunftsplanungen voran. Ab Sommer beginne ein neues Kapitel, teilte der 32-Jährige im Rahmen einer kleinen Fragerunde bei Twitter am Mittwoch mit. „Die Pläne dafür haben bereits begonnen.“ Der Abwehrspieler war vor der Saison in die Regionalliga-Mannschaft des VfB degradiert worden. Am 30. Juni läuft sein Vertrag bei den Schwaben aus.

Bereits Ende Februar hatte Badstuber dem „Kicker“ gesagt, dass er sich das Niveau der Bundesliga weiterhin zutraue und auch ein Wechsel ins Ausland im Sommer eine Option für ihn sei. Am Mittwoch erklärte er nun, dass er auch im Anschluss an seine sportliche Karriere „definitiv im Fußballgeschäft(-Zirkus) bleiben“ wolle. „Kenn mich da aus und möchte einiges versuchen weiterzugeben“, schrieb Badstuber. „Natürlich auch MICH dahingehend weiterentwickeln.“ Zugleich verspüre er den Reiz, „nebenbei mir in anderen Bereichen Wissen anzueignen“.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-43005/2

Kader VfB Stuttgart

Steckbrief Holger Badstuber