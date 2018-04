Das Badische Staatstheater beschäftigt sich in der kommenden Spielzeit mit Geschlechterrollen und Machtstrukturen. Das Schauspiel startet mit dem Familienepos „Nora, Hedda und ihre Schwestern“. Außerdem kommt Elfriede Jelineks Stück „Am Königsweg“, in dem es um gegenwärtige und zukünftige Machtverhältnisse geht, auf die Bühne in Karlsruhe, wie das Theater am Freitag mitteilte.

Ballettdirektorin Birgit Keil plant in ihrer letzte Saison am Staatstheater eine Zeitreise mit Klassikern der Ballettgeschichte. Hintergrund ist das Jubiläum 300 Jahre Staatstheater im Jahr 2019. Keil prägt das Ballett in Karlsruhe seit der Spielzeit 2003/2004. Auf dem Programm steht unter anderem der Klassiker „Schwanensee“ in einer Interpretation von Christopher Wheeldon.

Im der Oper gibt es unter der neuen Leitung von Nicole Braunger als Koproduktion mit dem Cleveland Orchestra eine familienfreundliche Version von Leoš Janáčeks „Das Schlaue Füchslein“. Außerdem auf dem Programm: „Hoffmanns Erzählungen“ von Jaques Offenbach und „Elektra“ von Richard Strauss. Vom 15. Februar 2019 an bis zum 2. März 2019 werden die 42. Internationalen Händel Festspiele gefeiert - mit einer Neuinszenierung von „Serse“ im Mittelpunkt.

In der Spielzeit 2016/2017 waren den Angaben zufolge 320 000 Besucher in das Badische Staatstheater gekommen.

Badisches Staatstheater