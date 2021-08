Badisches Landesmuseum zufrieden mit Schau zum Anfassen

Rund zwei Jahre nach dem Start einer Schau zum Anfassen von Museumsobjekten verzeichnet das Badische Landesmuseum - trotz Corona - eine gute Resonanz. „Die ersten haben schon einen zweiten Termin gebucht“, sagte Direktor Eckart Köhne. Zudem blieben die Menschen länger in den neu gestalteten Räumen der Ausstellung „Archäologie in Baden - Expothek¹“ im Karlsruher Schloss. Auf Bestellung kann man sich hier Objekte wie Schwerter aus der Bronzezeit zeigen - und in die Hände geben - lassen. Nachdem das einmalige Konzept im Sommer 2019 gestartet war, musste das Museum wegen der Pandemie monatelang die Türen geschlossen halten.

