Badespaß und Skivergnügen am ersten Frühlingswochenende

Perfektes Frühlingswetter lockt am Wochenende im Südwesten ins Freie. „Am Sonntag wird es in der Kurpfalz bis zu 24 Grad warm“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart. Bereits am Samstag sollten die Temperaturen an Tauber und Oberrhein bis zu 23 Grad erreichen. Einige Freibäder im Südwesten, wie das Freiburger Strandbad, haben wegen des warmen Wetters ihre Saisoneröffnung vorgezogen und bereits die ersten Badegäste begrüßt.

Während einige ins kühle Nass springen, genießen andere im Schwarzwald dagegen noch den Schnee. Rund um den Feldberg sind am Wochenende die letzten Skifahrer unterwegs. Bis zum Sonntag sind die Skilifte in Betrieb. Nach DWD-Angaben liegt um den Feldberg rund 30 Zentimeter hoch Schnee. Fehlende Wolken und eine noch sonnenempfindliche Haut erhöhen aber die Sonnenbrandgefahr auf den Skipisten, warnte der DWD-Meteorologe. Die UV-Belastung sei am Wochenende allerdings gering.

