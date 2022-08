Baden-Württemberger zahlen 48 Cent pro Tag für Müll

Noch immer landet in den Restmülltonnen in Baden-Württemberg zu viel Abfall, der dort nicht hingehört. Das erklärte Andre Baumann (Grüne), Staatssekretär im Umweltministerium, als er am Montag in Stuttgart den Abfallbericht für 2021 vorgestellt hat.

Wie viel Müll die Menschen im Südwesten produziert haben, was besser werden sollte und wie sich die Entsorgungsgebühren entwickeln im Überblick:

Wie viel Müll ist angefallen?

2021 haben die Menschen in Baden-Württemberg wieder etwas weniger Müll produziert als 2020. Während des ersten Pandemiejahres waren sie mehr zu Hause und hatten zudem Zeit zum Entrümpeln. Pro Kopf war 2020 die Menge des Haus- und Sperrmülls um sechs Kilogramm im Vergleich zu 2019 gestiegen. 2021 lag sie nun bei 144 Kilogramm und damit leicht unter dem Niveau von 2020, aber immer noch 4,5 Kilogramm über dem vor der Pandemie.

Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsunternehmen im Land 2021 knapp zwölf Millionen Tonnen Abfall verarbeitet. Den Rückgang um 300 000 Tonnen erklärte Baumann weniger mit dem Müll aus Siedlungen, dessen Menge insgesamt nur um 0,4 Prozent gesunken ist. Der Abfall durch Bauarbeiten, der jedes Jahr mehr als die Hälfte der gesamten Müllmenge ausmacht, ist derweil um elf Prozent gesunken.

Wie viel Müll wird recycelt?

2021 sind pro Kopf 162 Kilogramm Wertstoffe angefallen – sechs weniger als im Vorjahr. Baumann erklärte das zum einen damit, dass wegen der Pandemie 2020 mehr Pakete als 2021 geliefert worden seien – diese Kartons fehlten nun in der Bilanz. Zum anderen schreite die Digitalisierung voran. Das habe etwa zur Folge, dass viel mehr Menschen ihre Zeitung digital statt auf Papier lesen.

Kritik äußerte Baumann am Wertstoffgesetz des Bundes. Dies müsse dringend nachgeschärft werden, um Verbundstoffe wie Tetrapaks zurückzudrängen. Diese können kaum recycelt werden. Auch die Industrie habe daran ein Interesse, denn die habe „die Sorge, dass ein verendeter Wal aufgeschnitten wird und die eigenen Produkte rauskommen“ – und Bilder davon um die Welt gingen.

Baumann plädierte für eine Recyclingquote für Kunststoffe sowie eine höhere CO₂-Bepreisung für Erdöl und Erdgas, die für viele Kunststoffe die Basis sind.

Was hat sich beim Biomüll getan?

Der hat zwar noch nicht die Zielmarke der Landesregierung von 60 Kilogramm pro Kopf erreicht, ist aber um drei auf 58 Kilogramm gestiegen. Als Grundproblem bezeichnete Baumann, dass noch immer zwei Drittel des Abfalls in der Restmülltonne nicht dort hingehörten – darunter viele Wertstoffe sowie 40 Prozent des Biomülls.

Dieser werde dringend gebraucht, auch um unabhängiger von russischem Gas zu werden. In 15 Bioabfallvergärungsanlagen entstehe aktuell Gas für 230 000 Menschen. Perspektivisch soll Gas für auf 400.000 Menschen entstehen, indem fünf bis zehn weitere Anlagen gebaut und der Vergärungsanteil von derzeit 67 auf 100 Prozent steigt.

„Wir müssen die Mülltrennung in Baden-Württemberg deutlich verbessern“, so Baumann. Den Biomüll zu sammeln sei im Sommer mitunter eine Zumutung. „Aber immer an Putin denken“, sagte er. „Jeder, der mit der Bananenschale runter geht zur Biotonne, leistet seinen Beitrag.“

Wie belastet sind die Deponien?

Seit Jahren erklärt das Umweltministerium, dass der Platz auf den Deponien knapp wird – gerade auch in Oberschwaben. Die Baumassenabfälle, also Bauschutt, Straßenaufbruch und Bodenaushub, sind zwar im Vorjahresvergleich um elf Prozent gesunken. Mit 6,33 Millionen Tonnen bilden sie aber den Großteil des Müllaufkommens – der zu 83 Prozent deponiert und nicht verwertet wurde.

Baumann plädierte dafür, viel mehr Recyclingbeton beim Bauen zu verwenden. Es brauche ein Umdenken in der Bauwirtschaft und bei Architekten. R-Beton spare zwölf Prozent an Treibhausgasen. Noch sei dieser teurer als frischer Beton.

Aber die Rohstoffe würden knapper: „Sie wissen, wie schwierig es ist, an frischen Kies ranzukommen – Stichwort: Altdorfer Wald“, sagte er mit Bezug auf einen Streit um Kiesabbau im Kreis Ravensburg.

Zumindest beim Erdaushub, der den Löwenanteil in diesem Bereich ausmache, habe man einen Paradigmenwechsel erreicht. Durch eine Änderung des Abfallgesetzes im Land muss dieser in der Regel vor Ort bleiben und bildet etwa das Fundament für die Straßen in einem Neubaugebiet. Das spare Deponiekapazitäten und CO₂, weil die Erde nicht quer durchs Land gefahren werde.

Da es trotz aller Wiederverwertung und Müllvermeidung weiter Deponien brauche – etwa für mit Asbest belasteten Bauschutt – arbeite das Land an einer Deponiekonzeption. „Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren Erfolge vermelden können“, so Baumann. Aber niemand wolle eine neue Deponie in der Nachbarschaft.

Aus bestehenden Deponien sollen zudem Solarparks werden, erklärte er als Ziel. Das Ministerium hat 125 Hektar geeigneter Flächen identifiziert, auf denen so viel Strom produziert werden könne wie durch 25 moderne Windkraftanlagen.

Ist Müll teurer geworden?

„Die Müllgebühren im Land sind mit die günstigsten in ganz Deutschland“, sagte Baumann. Im Schnitt zahle ein Haushalt mit vier Personen 48 Cent pro Tag für die Müllentsorgung. Im vergangenen Jahr seien die Gebühren um 1,2 Prozent gestiegen. Damit lag die Teuerung deutlich unter der Inflationsrate des Jahres 2021 von 3,1 Prozent.

Nun müssten sich Bürger aber auf eine stärkere Steigerung der Müllgebühren einstellen, sagte er mit Verweis auf hohe Inflation und steigende Energiekosten. Zum Anfeuern von Müllverbrennungsanlagen brauche es Gas, die Fahrzeuge der Entsorgungsunternehmen fuhren mit Diesel – das werde zu Preissteigerungen führen.

Wenn die Entsorger aber weiter so sorgsam kalkulierten wie bisher, werde der Müllpreis unter den Verbraucherpreissteigerungen bleiben, prognostizierte Baumann.

Wo ist Müll im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ am teuersten?

Das ist schwer zu beantworten, weil die 100 verschiedenen Entsorgungskonzepte im Land schwer vergleichbar sind. Ein Vier-Personen-Haushalt hat 2021 im Landesdurchschnitt 174 Euro gezahlt – vier Euro mehr als 2020. Die Durchschnittsgebühr für vier Personen im Ostalbkreis sowie im Bodenseekreis hat sich im Vorjahresvergleich nicht geändert und liegt mit 157 und 170 Euro unter dem Durchschnitt.

Auch die Gebühren in Ulm liegen mit 156 Euro (plus vier Euro) und in Ravensburg mit 151 Euro (plus zehn Euro) unter dem Schnitt. Tuttlingen ist auf besonders hohem Niveau mit 178 bis 275 Euro stabil geblieben.

Etwas aus der Reihe fallen die Kreise Alb-Donau mit 187 bis 264 Euro, Biberach mit 114 Euro und Sigmaringen mit 131 Euro. Die beiden letzteren wollen erst 2024 mit dem Sammeln von Biomüll beginnen, der Alb-Donau-Kreis baut dieses Angebot 2023 flächendeckend aus.