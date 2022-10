Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz - Bergung läuft

Wie die Polizei in Ulm auf Nachfrage von "schwäbische.de" bestätigte, sind zwei Menschen bei dem Absturz eines Kleinflugzeuges am Samstagnachmittag gestorben. Laut eines Beamten des Polizeipräsidiums handelte es sich bei dem Flugzeug um ein sogenanntes Kunstflugzeug, welches mitten über dem Wald in Altheim abstürzte.

Wie es zu dem Absturz kam, ist - Stand Samstagnachmittag - noch nicht bekannt. Zur Klärung ist das Bundesamt für Flugsicherheit vor Ort. Um 16.20 Uhr waren die Einsatzkräfte noch mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. "Es gestaltet sich schwierig, die Leichen zu identifizieren. Es kann sein, dass wir auf die DNA-Analyse warten müssen", erklärte der Beamte gegenüber unserer Zeitung.

Zeuge alarmiert Einsatzkräfte

Gegenüber der dpa hatte die Polizei zuvor mitgeteilt, man gehe davon aus, dass es sich bei den beiden Personen um den Halter und einen Passagier handele. Ein Zeuge habe am frühen Samstagnachmittag beobachtet, wie das Flugzeug ins Trudeln geriet und in den Wald stürzte. Gegen 13.10 Uhr alarmierte der Zeuge die Einsatzkräfte.

Die Maschine habe nach dem Aufprall auf dem Boden Feuer gefangen, das Wrack sei rußgeschwärzt, brachte die dpa in Erfahrung.