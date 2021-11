Baden-Württemberg wird Corona-Maßnahmen drastisch verschärfen

Noch vor dem Treffen der Chefs aus Bund und Ländern am Dienstagnachmittag hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) drastische Verschärfungen der Corona-Maßnahmen im Land angekündigt.

„Wir werden noch in dieser Woche weitergehende Maßnahmen beschließen“, sagte der Regierungschef am Mittag in Stuttgart. „Nach Stand der Dinge wird die neue Verordnung am Donnerstag in Kraft treten.“

Als „ziemlich sicher“ bezeichnete Kretschmann, dass Fußballspiele und Sportgroßveranstaltungen nur noch ohne Publikum stattfinden werden.

Weihnachtsmärkte sollen schließen, zudem soll in der Alarmstufe, in der sich Baden-Württemberg befindet, der Verkauf und der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum verboten werden.

Wie es mit Kultureinrichtungen weitergehe, ob diese werden schließen müssen, sei noch in der Debatte. Klar sei aber, dass Clubs, Bars und Diskotheken wohl schließen werden.

Kretschmann appellierte daran, im privaten Bereich Kontakte massiv zu reduzieren. „Die Lage ist ernst, um nicht zu sagen sehr ernst und dramatisch“, so der Südwest-Ministerpräsident. „Deswegen gilt wieder für alle die Grundregel: Wir müssen die Kontakte drastisch reduzieren.“