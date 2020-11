Von Deutsche Presse-Agentur

Knapp sieben Monate nach seiner Entlassung aus einem französischen Gefängnis ist der Stiefvater des vor 38 Jahren tot aufgefunden Mädchens Kalinka gestorben.

K. lebte zuletzt in einem Altenheim Dieter K. sei bereits am 12. September nahe Winsen an der Luhe in Niedersachsen gestorben, sagte der Pressesprecher der Stadt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Dort habe er zuletzt in einem Altenheim gelebt. Über den Tod des Mannes hatte zuvor der „Südkurier“ berichtet.