27 Zentimeter Schnee: Baden-Württemberg trotzt Frost und Glätte

Die Menschen in Deutschland haben eine frostig-winterliche Aprilnacht hinter sich. In tieferen Lagen, also abgesehen von Gipfeln wie der Zugspitze, war die Schneedecke in Baden-Württemberg bundesweit am dicksten. „Niederstetten hat am Sonntagmorgen 27 Zentimeter gemeldet“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst.

Auf der Schwäbischen Alb seien an mehreren Stationen 20 Zentimeter gemessen worden. Und selbst in München lagen 10 Zentimeter Schnee. Ungewöhnlich sei vor allem die örtlich große Schneemenge, sagte der DWD-Experte. Weniger Schnee habe es öfters auch schon Ende April oder sogar Anfang Mai gegeben.

Frost und Glätte haben im Südwesten für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Unfälle gab es in der Nacht zu Sonntag dagegen nur wenige, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor allem für die Nacht und die frühen Morgenstunden vor rutschigen Straßen gewarnt.

Im Bergland sollen auch am Sonntag hier da noch ein paar Flocken fallen. Im Norden des Landes können sich die Menschen auf etwas mehr Sonne freuen. In der Rhein-Neckar-Region steigen die Temperaturen bis auf sieben Grad. Die Wetterexperten rechnen in der Nacht auf Montag mit Tiefstwerten von minus fünf bis minus elf Grad.