Rekordwärme zum Jahreswechsel: Silvester bis 19 Grad

Im Schwarzwald wird es stürmisch: Für Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sturmböen um 75 Kilometer pro Stunde voraus, zum Abend hin für den Südschwarzwald sogar schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde.

Wie der Wetterdienst am Dienstag in Offenbach weiter mitteilte, kann es an Silvester dann im Südwesten ungewöhnlich warm werden, „bei bis zu 19 Grad fast schon frühlingshaft, wenn da nur nicht der sehr windige bis stürmische Wind auch in tieferen Lagen wäre“, sagte Meteorologin Tanja Sauter.

Ähnliches Wetter für den Jahreswechsel sehen auch die Online-Wetterportale wetteronline.de und kachelmannwetter.com vorher. Die Experten vom Wetterportal Kachelmann sehen den mildesten/wärmsten Silvestertag seit Messbeginn auf Deutschland zukommen. Flächendeckend soll es 12 bis 18 Grad geben, in Teilen Baden-Württembergs könnte das Thermometer sogar auf bis zu 20 °C steigen.

Wetteronline rechnet ebenfalls mit milden Temperaturen zum Jahreswechsel. Der Prognose nach weht pünktlich zum Silvestertag rekordwarme Luft heran, und das regional auch noch mit D-Zug-Geschwindigkeit. Verbreitet werden dabei frühlingshafte Temperaturen um 15 Grad erreicht. Am Oberrhein sowie in Teilen der Neckarregion sind sogar Werte nahe 20 Grad möglich.

Föhn an den Alpen und im Erzgebirge

Aber auch am Nordrand der Alpen kann es mit Föhnunterstützung bis zu 18 Grad warm werden, ähnliche Spitzenwerte sind in Teilen Sachsens möglich. Auch dort tragen Föhneffekte am Nordrand des Erzgebirges zu potenziell besonders hohen Temperaturspitzen bei.

Dabei nähern sich die Höchstwerte dem zu dieser Jahreszeit überhaupt möglichen Spitzenniveau. Den bisherigen Silvesterrekord hält Müllheim in Baden-Württemberg mit 17 Grad im Jahr 1961. Der Dezemberrekord liegt mit 24 Grad an der gleichen Station noch deutlich darüber und stammt vom 16. Dezember 1989.

Sollten Sonne und Wind optimal zusammenwirken, könnte es in diesem Jahr durchaus neue Temperaturrekorde für den letzten Dezembertag geben. Allerdings muss dazu alles perfekt zusammenpassen und insbesondere der Wind muss auch in tiefen Lagen ausreichend kräftig wehen.

Trockenes Wetter begünstigt Feuerwerkssmog

Im Süden und Südosten bliebe es nach dem Szenario von Wetteronline weitgehend trocken und selbst der Wind - dessen Vorhersage noch nicht sicher ist - würde sich nur auf den Bergen bemerkbar machen. Während der Pulverdampf des Silvesterfeuerwerks also im Norden, Westen und Teilen der Landesmitte vom Wind rasch verweht würde, könnte sich im windarmen Südosten örtlich dichter Feuerwerkssmog bilden.