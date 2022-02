Alle Corona-Zugangsregeln für Einzelhandel in BaWü entfallen in Alarmstufe 1

Das Land Baden-Württemberg schafft alle Corona-Zugangsregeln für den Einzelhandel in der Alarmstufe 1 ab. Hier gilt bislang 3G, sodass nur Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem aktuellen Test Zutritt hatten. Nur die Maskenpflicht müssen Kunden weiter beachten.

„Ich glaube, dass das pandemisch vertretbar ist“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart über die Lockerung.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) betonte entgegen einer ersten Meldung, dass in der Alarmstufe II die vorgesehene 2G-Regel für den Einzelhandel nicht wegfalle.

Die grün-schwarze Landesregierung passt somit erneut die Corona-Verordnung an. Kretschmann stellte neben dem Wegfall der Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel in der Alarmstufe 1 weitere Lockerungen in Aussicht.

Weitere Corona-Lockerungen für Baden-Württemberg

So fällt etwa auch die Pflicht zur Kontakterfassung weitgehend weg. „Nur in riskanten Settings wie Diskos wird das beibehalten“, sagte Kretschmann.

In der Gastronomie hingegen müssen die Wirte künftig keine Kontaktdaten mehr erfassen. Der Regierungschef appellierte daran, weiter die Corona-Warnapp zu nutzen.

Zudem wird Baden-Württemberg die maximale Besucherzahl bei Großveranstaltungen nach oben setzen. Wenn etwa im Fußballstadion 2G plus gilt, dürfen bis zu 10 000 Fans teilnehmen. Bei 2G halbiert sich die Obergrenze.

Diese Zahlen gelten für Veranstaltungen im Freien. Im Inneren dürfen Veranstaltungen mit bis zu 4000 Menschen unter 2G-plus-Bedingungen stattfinden, bei 2G liegt die Obergrenze bei 2000 Menschen.