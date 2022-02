Neue Corona-Verordnung für BaWü: Diese Regeln gelten ab Mittwoch

Baden-Württemberg lockert: „Der Ministerrat hat heute die Änderung der Corona-Verordnung beschlossen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach der entsprechenden Kabinettssitzung am Dienstag in Stuttgart und sprach von "massiven Lockerungen". Bereits am Freitag hatte er im Stuttgarter Landtag diesen Schritt angekündigt, der an diesem Mittwoch in Kraft treten soll.

Das Stufensystem im Umgang mit der Pandemie wird beibehalten - aus vier werden aber künftig drei Stufen. „Die bisherige Alarmstufe 2 wird gestrichen“, sagte Kretschmann. Demnach entfällt die höchste Stufe. Die Schwellenwerte, die die anderen Stufen auslösen, werden hochgesetzt.

Höherer Schwellenwert für höchste Alarmstufe in BaWü

Die dann höchste Alarmstufe tritt künftig erst in Kraft, wenn 15 Menschen pro 100 000 Einwohner in einer Woche mit Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus kommen. Das ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Um die Alarmstufe auszulösen, müssen zudem mindestens 390 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden.

Aktuell liegt die Hospitalisierungsinzidenz im Land bei 7,7 und 288 Patienten werden intensivmedizinisch betreut. Damit gilt ab Mittwoch also die mittlere Stufe, die sogenannte Warnstufe. Diese tritt künftig bei einer Hospitalisierungsinzidenz von 4 oder von 250 Intensivpatienten mit Covid-19 in Kraft.

In Warnstufe gilt künftig in vielen Bereichen die 3G-Regel statt wie bisher 2G. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

Mit dem Wechsel in die Warnstufe gehen etliche Lockerungen einher. „In Warnstufe gilt künftig in vielen Bereichen die 3G-Regel statt wie bisher 2G“, sagte Kretschmann und nannte als Beispiele Restaurantbesuche und körpernahe Dienstleistungen.

Veranstaltungen im Inneren können dann mit bis zu 6000 Besuchern und einer Auslastung von 60 Prozent stattfinden. Im Außenbereich sind 25 000 Teilnehmer zugelassen, wenn nicht mehr als 75 Prozent der Kapazität genutzt wird.

Gute Nachrichten für Party-Szene

Clubs und Diskotheken dürfen nach monatelanger Zwangspause auch wieder öffnen, allerdings „unter strengen Bedingungen“, wie Kretschmann betonte.

Konkret gilt dort laut Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) „2G Plus“. Das heißt, dass Besucher dort geboostert sein müssen und zudem einen negativen aktuellen Coronatest brauchen. Dafür fällt auf der Tanzfläche die Maskenpflicht weg. „Das ist ein Kompromiss mit den Clubbetreibern“, erklärte Lucha. „Sie gehen ja mit 2G Plus rein, das akzeptieren wir so.“

Im Einzelhandel werde es auch weiter keine Zugangsbeschränkungen mehr geben, erklärte Kretschmann, „wobei dort selbstverständlich weiter Masken getragen werden müssen“. Die Maskenpflicht bleibt generell weiter für Innenräume bestehen. Wer über 18 Jahre alt ist, müsse sogar eine FFP2-Maske tragen. Auch im Freien bestehe eine Maskenpflicht, wenn Abstände dauerhaft nicht eingehalten werden können. Dort reichten allerdings medizinische Masken.