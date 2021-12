Baden-Württemberg lässt Booster-Impfungen für Jugendliche zu

Auffrischungsimpfungen sind nun auch für Jugendliche ohne Probleme möglich. Das Land hat letzte rechtliche Fragen mit dem Bund geklärt.

Baden-Württemberg hatte zuletzt das Boostern von Jugendlichen unter 18-Jahren zwar positiv bewertet, final aber noch nicht offiziell freigeben.

Hintergrund war noch die offene Rechtsfrage zur Haftung. Diese wurden jetzt in Gesprächen mit der Bund geklärt, der die Haftung für Jugendliche unter 18 Jahren übernimmt, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung bestätigt.

Ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie. Gesundheitsminister Manne Lucha

Somit können ab sofort Jugendliche ab 12 Jahren auch mit staatlicher Rückendeckung eine Booster-Impfung erhalten.

"Ich freue mich, dass der Bund uns hierfür grünes Licht gegeben hat", erklärt Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). "Nach entsprechender ärztlicher Entscheidung können Jugendliche nun auch eine Auffrischimpfung erhalten. Dies ist gedeckt durch die grundsätzliche Zulassung des Impfstoffs durch die EMA."

Mit Blick auf die befürchtete Infektionswelle durch die Omikron-Variante sein dies "ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie", so Lucha.

Die Impfstützpunkte sowie niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte würden umgehend über die erweiterten Booster-Möglichkeiten informiert.