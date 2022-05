Kurorte und Heilbäder in Baden-Württemberg auf einen Blick

Schon seit der Zeit der Römer gibt es in Baden-Württemberg Thermen. Insgesamt 35 Thermen sind es heute, die in einem staatlich anerkannten Heilbad oder Kurort liegen. Als Heilbad dürfen sich nur offiziell damit ausgezeichnete Gemeinden bezeichnen – und davon gibt es in Baden-Württemberg so viele wie sonst nirgendwo in Deutschland. Die Orte bieten verschiedene Gesundheitsanwendungen an.

