Baden-Württemberg hält bis 2030 an Sommerferienregelung fest

Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg werden auch künftig bundesweit mit als letztes in die Sommerferien starten. Das Land hält mindestens bis 2030 an seiner Regelung für die Sommerferien fest. Dies geht aus einer von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Übersicht für die Jahre 2025 bis 2030 hervor, die der dpa vorlag. Das Kultusministerium in Stuttgart bestätigte, dass es bei der bisherigen Sommerferienregelung bleibt.

Damit beginnen die Sommerferien im Südwesten weiterhin immer Ende Juli und dauern bis etwa Anfang oder Mitte September. Die genauen Ferientermine lauten: 31. Juli bis 13. September (2025), 30. Juli bis 12. September (2026), 29. Juli bis 11. September (2027), 27. Juli bis 9. September (2028), 26. Juli bis 8. September (2029) und 25. Juli bis 7. September (2030).

