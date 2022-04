Baden-Württemberg wird 70 – Herzlichen Glückwunsch

The Länd wird 70 Jahre alt. Über den neuen Werbeslogan darf man gerne streiten, nicht aber darüber, dass der Zusammenschluss von Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Bindestrichland zwar nie geliebt, letztendlich aber erfolgreich war. Aller Anfang ist schwer: Der badische Greif und der württembergische Hirsch hatten ihre liebe Müh, beim Hochzeitstanz gemeinsam den richtigen Takt zu finden. Aber 70 Jahre Übung haben das zuerst ungleiche Paar in Harmonie vereint. Zumindest in großen Teilen. „Baden-Württemberg hat sich zu einer der erfolgreichsten Regionen der Welt entwickelt“, schreibt Ministerpräsident Winfried Kretschmann in seinem Grußwort zu dieser Beilage. Und er stimmt dem einstigen Bundespräsidenten Theodor Heuss zu, der die Gründung des Südweststaats einmal als „Glücksfall der Geschichte“ bezeichnet hat.

Baden-Württemberg hat sich seine Unterschiede

Doch trotz aller beschworener Einigkeit und all der Jubelgesänge, die zum Jubiläum anheben – Baden-Württemberg hat sich seine Unterschiede, Eigenheiten, Eigenständigkeiten und teilweise auch Eigenbrötlerei bewahrt. Sei es in der Kultur, Sprache, Küche oder Wirtschaft.

In dieser Sonderbeilage der „Schwäbischen Zeitung“ zum 70. Geburtstag des Landes versuchen wir, die Besonderheiten herauszuarbeiten und das breite Spektrum, das Baden-Württemberg bietet, widerzuspiegeln. Der Platz dafür war begrenzt, eine (subjektive) Auswahl an Themen musste von der Redaktion getroffen werden. So werden Sie in dieser Beilage Geschichten lesen zur Gründung des Südweststaates, zur mittlerweile grün-schwarzen Landespolitik, zu badischen und württembergischen Wirtschaftsverbänden sowie zu den sogenannten Gastarbeitern, die auch in Baden-Württemberg mitgeholfen haben, die Wirtschaft anzukurbeln.

Persönlichkeiten, die das Land prägten und welche Fakten nur wahre Baden-Württemberger kennen

In dieser Sonderveröffentlichung stellen wir Ihnen aber auch in Baden-Württemberg geborene Sportlerinnen und Sportler vor, die Weltruhm eingeheimst haben, Schriftsteller, die die Region, aus der sie kommen, in ihre Werke einfließen lassen, und herausragende Kunstwerke von der Prähistorie bis heute, geschaffen beziehungsweise gefunden in Baden-Württemberg. Auf einer Bilderseite sehen Sie eine kleine Auswahl von prominenten Gästen, die in den vergangenen 70 Jahren die Redaktion besucht haben – zuerst in der Zentrale in Leutkirch, später dann in Ravensburg.

Was man über Baden-Württemberg wissen sollte – oder auch nicht – erfahren Sie auf dieser Titelseite. „Unnützes Wissen“ wird so mancher darüber urteilen. Wir fanden es aber ganz interessant, einmal herauszufinden, wie viele Maultaschen ein Baden-Württemberger im Schnitt pro Jahr verspeist oder wie viel Prozent der angeblichen Häuslesbauer („Schaffe, schaffe ...“) tatsächlich ein Eigenheim besitzen. Alle Zahlen beziehen sich natürlich auf Baden-Württemberg.

Ihnen wünschen wir viel Freude bei der Lektüre dieser Sonderveröffentlichung, die Sie hoffentlich viel Neues und Überraschendes entdecken lässt – nicht nur auf der Titelseite.

