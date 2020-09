Baden-Württemberg erwartet Anstieg bei Cyberkriminalität

Mit steigender Mediennutzung verlagert sich ein großer Teil an Straftaten immer weiter in den virtuellen Raum - dafür braucht die Polizei dringend Spezialisten. Das Innenministerium Baden-Württemberg geht davon aus, dass die Straftaten im Bereich Cybercrime in diesem Jahr ein hohes Niveau erreichen. „In den Monaten Januar bis August 2020 zeichnet sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für den Deliktsbereich des Ausspähens und Abfangens von Daten ein Anstieg der Fallzahlen ab. Für den Bereich der Datenveränderung und Computersabotage deutet sich dagegen ein Rückgang an“, sagte ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart.

Sicherheitsbericht 2019