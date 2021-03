Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Baden-Württemberg

Die Landesregierung hat am Samstag erneut eine Überarbeitung der Corona-Verordnung beschlossen. Die neuen Regeln gelten ab Montag, 29. März. Eine Zusammenfassung der Regeländerungen von vor einer Woche finden Sie hier.

Die neuen Regeln im Überblick:

Mitfahrer im Auto müssen Maske tragen

Fahren Menschen miteinander in einem Auto, die nicht in einem Haushalt leben, so müssen alle Insassen eine Maske tragen. Eine Stoffmaske reicht dabei nicht aus.

Das Land sieht medizinische Masken oder FFP2-/KN95-/N95-Masken vor. Auch wenn Paare nicht zusammenleben, zählen sie als ein Haushalt.

Landkreise müssen Notbremse ziehen

Die Landesregierung hat alle Landräte und Gesundheitsämter in Baden-Württemberg angewiesen, die „Notbremse“ umzusetzen, wenn es notwendig ist.

Diese wird dann aktiv, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz mehrere Tage hintereinander über 100 liegt. Auch Ausgangssperren sollen dann wieder möglich sein, werden aber nicht für das gesamte Bundesland beschlossen.

Trotz Notbremse dürfen sich mehr Menschen treffen

Auch wenn in einem Landkreis die „Notbremse“ gilt, dürfen sich weiterhin maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen.

Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten auch bei dieser Regelung als ein Haushalt.

Buchläden gehören nicht mehr zum Einzelhandel

Der Buchhandel gehört nicht mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn gelten nun auch die entsprechenden Click & Collect oder Click & Meet Regelungen.

Bibliotheken und Archive dürfen bei Inzidenz unter 50 öffnen

Liegt ein Stadt- oder Landkreis bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50, so dürfen Bibliotheken und Archive ohne Einschränkungen öffnen. Derzeit gibt es aber keinen Landkreis, dessen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt.