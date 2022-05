Baden-Württemberg buhlt um neue Unternehmen

Gemeinsam mit Bayern ist Baden-Württemberg der Wirtschaftsmotor unter den deutschen Bundesländern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnte aber mit Verweis auf eine andere ehemalige Spitzenregion vor Wohlstandsverlust: „Beim Ruhrgebiet konnte sich das auch niemand vorstellen“, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Auch „arm, aber sexy“ wie Berlin zu sein, sei keine Option, hatte der Regierungschef vergangene Woche in der Schweiz erklärt. Nun hat die grün-schwarze Regierung eine Ansiedlungsstrategie auf den Weg gebracht. Was sie leisten soll und wie die Idee ankommt im Überblick:

Was plant das Land?

Künftig sollen alle Fragen zu Ansiedlungen und Betriebserweiterungen bei der Landesagentur Baden-Württemberg International (BWI) gebündelt und spätestens nach 48 Stunden beantwortet werden. Die Federführung liegt beim Wirtschaftsministerium, das bei Bedarf andere Ressorts in einer interministeriellen Arbeitsgruppe zusammenbringt. Die Wirtschaftsfördergesellschaft BWI soll bis Herbst eine digitale Datenbank zu verfügbaren Flächen im Südwesten aufbauen und im Ausland für den Standort Baden-Württemberg werben. Ihre Aufgabe soll zudem sein, Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften und im Umgang mit Behörden zu helfen und sie mit der Forschung zu vernetzen. Die Relevanz von Unternehmensansiedlungen betont Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) an einem Beispiel aus Oberschwaben. „Boehringer Ingelheim hat sich vor Jahren in Biberach angesiedelt, heute hat es große Bedeutung für unser Gesundheitswirtschaft.“

Welche Branchen sind im Fokus?

Die Regierung richtet ihren Blick vor allem auf neue Schlüsseltechnologien, „um den Wirtschaftsstandort zukunftssicher aufzustellen“, wie Kretschmann sagt. Konkret geht es um die Bereiche Green Tech, Industrie 4.0, Quantentechnologie, Bioinformatik und Gesundheitswirtschaft. Ziel der Strategie sei aber auch, ansässigen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Woher kommt die Sorge um die Wirtschaft?

Etliche Milliardeninvestitionen sind dem Land zuletzt durch die Lappen gegangen: Tesla hat sich für Brandenburg entschieden, der Chiphersteller Intel für Sachsen-Anhalt. Der Stachel, der besonders tief sitzt, heißt Northvolt. Der schwedische Batteriezellen-Hersteller wurde von Kretschmann persönlich hofiert – und hat sich dennoch für Schleswig-Holstein entschieden. Lichtblick aus jüngster Vergangenheit: In Weilheim/Teck im Kreis Esslingen kann sich nach einem positiven Bürgerentscheid Cellentric mit einer Brennstoffzellenfabrik ansiedeln. Kretschmann hatte sich auch hier persönlich eingesetzt und war zu Bürgergesprächen vor Ort.

Wieviel Geld soll für die Ansiedlungsoffensive fließen?

Das sei noch unklar, sagt Ministerin Hoffmeister-Kraut. Entscheidend hierfür seien die Haushaltsberatungen für die beiden kommenden Jahre. Klar sei aber, dass es zusätzliches Personal vor allem für BWI brauche – unter anderem soll es Ansiedlungsscouts im Ausland geben.

Wie leicht ist es, Unternehmen Flächen anzubieten?

Im dicht besiedelten Baden-Württemberg ist das nicht einfach. Für Teslas Gigafactory beispielsweise wäre schlicht kein Platz gewesen, räumt Kretschmann ein. Deren Flächenbedarf sei aber die Ausnahme. Das Land ist bei der Suche nach Flächen auf die Kommunen angewiesen. Die unterstützen zwar die Ansiedlungsstrategie. Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführende Vorständin des Städtetags, dämpft indes die Hoffnungen. „In Baden-Württemberg wird es schwer, vorab Flächen zu identifizieren, die für sehr große Planungsvorhaben geeignet sind“, erklärt sie mit Verweis auf unberechenbare Bürgerentscheide. Der Gemeindetag mahnt, dass es ohne zusätzliche Flächen nicht gehen werde. Hierfür müssten Zielkonflikte überwunden werden, so ein Sprecher. Ein solcher Zielkonflikt ist die Bekenntnis des Landes, den Flächenfraß zu beenden. Schon Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) hatte eine Netto-Null-Strategie beim Flächenverbrauch ausgerufen – die bislang aber nie eingehalten wurde. Wie das gehen soll? Hier zeigte sich Kretschmann am Dienstag ratlos. „Wir sind jetzt erst dabei, die Instrumente zu entwickeln, die zu so einem Ziel führen können.“ Ein Baustein seien Industriebrachen und Konversionsflächen, die neu bebaut werden sollen, statt der Natur und der Landwirtschaft weitere Flächen zu entziehen.

Welche Reaktionen gibt es?

Naturschützer blicken mit Sorge auf einen ausufernden Flächenfraß. „Welchen Sinn hat es, zusätzliche Unternehmen in ein Land zu locken, das jetzt schon aus allen Nähten platzt, dessen Flächenverbrauch exorbitant hoch ist und weit über allen Nachhaltigkeitsgrenzen liegt?“, fragt etwa Gerhard Bronner vom Landesnaturschutzverband. Verfügbare Flächen sollten vor allem ansässigen Betrieben angeboten werden. Die oppositionellen SPD und FDP begrüßen die Strategie indes – sie komme allerdings reichlich spät, so ihre Kritik. Aus Sicht der AfD werde die Ansiedlung von Unternehmen an der grünen Politik im Land scheitern.

Die Wirtschaft äußert sich erfreut, das Engagement sei bei BWI richtig angesiedelt, sagt etwa der Verband Unternehmer Baden-Württemberg. Hauptgeschäftsführer Wolfgang Wolf mahnt, den Bürgerdialog nicht zu vernachlässigen. „Denn zu oft müssen wir erleben, dass Unternehmensansiedlungen zwar prinzipiell erwünscht sind, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür.“ Wolfgang Grenke, Präsident des Industrie- und Handelskammertages im Land, warnt zudem davor, Doppelstrukturen aufzubauen. Vielmehr sollten die Auslandshandelskammern mit ihren engen Netzwerken sowie die IHK-Standorte im Land in die Strategie eingebunden werden.