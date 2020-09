Waldbrände könnten bald auch zum Problem in Baden-Württemberg werden. Der Klimawandel ist im Südwesten angekommen, seit drei Jahren regnet es viel zu wenig, in manchen Wäldern sterben bereits Kiefern, Fichten und Buchen. Deswegen bereiten sich Waldbesitzer, Feuerwehren, Technisches Hilfswerk und verschiedene Behörden auf eine Zukunft mit Waldbränden vor. Sie haben das Projekt „Waldbrand-Klima-Resilienz“ gegründet, um Prävention und Krisenmanagement abzustimmen und voneinander zu lernen. „Wir müssen uns wirklich darum kümmern“, sagte der kommissarische Landesforstpräsident Martin Strittmatter dazu am Freitag in Bruchsal.

Informationen zum Thema

Handbuch Waldbrand