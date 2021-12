Baden-Württemberg verschärft die Alarmstufe II: Das soll sich ab Samstag ändern

Im Maßnahmenkatalog des neuen Infektionsschutzgesetzes ist von 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus die Rede. Hier die einzelnen Bedeutungen:

Die G-Regeln schnell erklärt: Was bedeuten 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus?

Nach den am Donnerstag bundesweit verschärften Corona-Maßnahmen legt Baden-Württemberg vor dem Wochenende mit neuen Verschärfungen nach. Was sich wann, wie und wo ändern soll, haben wir für Sie hier zusammengetragen.

In der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) waren am Donnerstag bundesweite Maßnahmen im Kampf gegen Corona festgelegt worden. Eine Übersicht dazu finden Sie hier.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg schärft nun die bestehenden Maßnahmen für den Südwesten punktuell nach. Die überarbeitete Corona-Verordnung wurde zwar noch nicht verabschiedet, doch folgende Punkte sollen umgesetzt werden.

Die neuen Corona-Regeln für Baden-Württemberg:

Was ändert sich aktuell für Baden-Württemberg?

Einzelhandel: Hier ist der Zugang nur noch Geimpften und Genesenen erlaubt. Somit gilt 2G. Ausnahmen sind weiterhin Geschäfte des täglichen Bedarfs (Supermärkte, Drogerien, Apotheken).

Auch Geimpfte und Genesene müssen künftig für den Bar- oder Restaurantbesuch einen negativen Corona-Antigen-Schnelltest vorweisen. Somit gilt 2G plus.

Großveranstaltungen: Diese werden verboten. Konkret bedeutet das, dass für sämtliche Veranstaltungen wie Fußballspiele oder Kultur- und Freizeitveranstaltungen künftig eine "harte Obergrenze" von 750 Personen gilt. Darunter sind maximal 50 Prozent der möglichen Besucher zugelassen.

Clubs und Diskotheken: Diese Einrichtungen müssen schließen.

Diese Einrichtungen müssen schließen. Weihnachtsmärkte: Werden alle geschlossen. Das gilt auch für jene, die zuletzt bereits die 2G-plus-Regel angewendet hatten.

Wann greifen die neuen Regeln in Baden-Württemberg?

Die Regeln sollen bereits ab Samstag, 4. Dezember, in Kraft treten.

Was gilt zudem aktuell in Baden-Württemberg?

Viele Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes gelten bereits aufgrund der aktuellen landesweiten Alarmstufe 2 seit Ende November. Ein Überblick:

2G im Alltag

Freiwillig Ungeimpfte sind durch die bundeseinheitlichen 2G-Regeln bereits weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. So gilt 2G auch schon in Einrichtungen wie Fitnessstudios, Schwimmbäder, Museen oder Bibliotheken. Für freiwillig Ungeimpfte beschränkt sich der Zugang auf Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelläden, Apotheken oder Drogeriemärkte.

2G plus im Alltag

Für Besuche im Theater, der Oper, von Konzerten und Kinos muss die 2G-plus-Regel beachten werden. Gleiches gilt für Stadtführungen sowie Informations-, Betriebs-, Vereins- oder Sportveranstaltungen.

Ab Samstag, 4. Dezember, müssen auch Geimpfte und Genesene einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest beim Restaurantbesuch vorlegen.

3G am Arbeitsplatz

Alle, die bei der Arbeit mit Menschen in Berührung kommen, müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die Tests müssen dabei tagesaktuell sein. Ihren Impf- beziehungsweise Teststatus müssen die Arbeitnehmer vorlegen. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Einhaltung dieser Regeln zu überprüfen und müssen das zudem dokumentieren. Damit erhalten Arbeitgebern auch das Recht, den Corona-Impfstatus ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzufragen.

3G in Bus und Bahn

In Bussen und Bahnen gilt 3G. Das bedeutet, dass Geimpfte und Genesene ihren Nachweis vorzeigen müssen, Ungeimpfte müssen einen aktuellen negativen Test dabei haben. Eine Ausnahme ist die Beförderung von kleinen Kindern und Schülern. Die Verkehrsbetriebe sollen die Nachweise dann stichprobenartig kontrolliert werden. Ähnlich wie beim Schwarzfahren werden dann auch Bußgelder fällig.

Nachweis Impfstatus

In Baden-Württemberg ist der gelbe Impfpass aus Papier nicht mehr als Nachweis einer Corona-Impfung gültig. Zuletzt häuften sich die Meldungen über Fälschungen der Pässe. Gültig sind somit nur noch digitale Nachweise, die etwa auf dem Smartphone hinterlegt sind. Auch der Impfnachweis aus Papier mit entsprechendem QR-Code gilt. Wer kontrolliert wird, muss damit rechnen, dass seine Personalien mit den Impfdaten abgeglichen werden.

Kontaktbeschränkungen im Alltag

Für Ungeimpfte gilt, dass sie sich außerhalb ihres eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen. Der Beziehungspartner gilt dabei als Haushalt, auch wenn man nicht zusammen lebt. Seit Mitte November gibt es für jeden Bürger einmal pro Woche wieder kostenlose Tests, was auch den Ungeimpften die Einhaltung der Regeln erleichtern soll.

Nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte

In der Alarmstufe II gibt es in Hotspots nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte, wenn in ihrem Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz über 500 liegt. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten in der Region schon jetzt für Ungeimpfte in den Kreisen Schwarzwald-Baar, Ostalb, Biberach, Ravensburg, Sigmaringen, Tuttlingen und dem Bodenseekreis. Damit dürfen Ungeimpfte ihre Wohnung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur noch aus triftigem Grund verlassen. Als solche gelten der Weg zur Arbeit und medizinische Notfälle und aus Arbeitsgründen.

Homeoffice-Pflicht

Die im Sommer aufgehobene Homeoffice-Pflicht wurde wieder eingesetzt. Das bedeutet, dass Arbeitgeber für Büroarbeit und vergleichbare Tätigkeiten ihren Mitarbeitern Homeoffice anbieten müssen - wenn keine zwingenden Gründe dem widersprechen. Die Mitarbeiter müssen das Angebot annehmen, wenn keine wichtigen Gründe entgegenstehen. Ministerpräsident Kretschmann hatte noch einmal eindringlich dazu aufgerufen, das Angebot wo immer es geht wahrzunehmen.

Impfpflicht für Ärzte und Pflegekräfte

Zwar gibt es noch keine allgemeine Impfpflicht, doch für Ärzte und Pflegekräfte soll diese zeitnah vom Bund beschlossen werden.

Davon betroffen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und auch die Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen sowie bei mobilen Pflegediensten.

Allgemeine Impfpflicht

Über diesen sollen die Abgeordneten des Bundestages ohne Fraktionszwang im Anschluss an die Impfpflicht für spezielle Berufsgruppen abstimmen können. Fällt das Votum positiv aus, könnte eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland im Februar 2022 eingeführt werden.

Was passiert, wenn die Regeln missachtet werden?

Das Land hat angekündigt, die Einhaltung der Maßnahmen in Zukunft strenger zu kontrollieren. Es ist auch zu erwarten, dass die Mindeststrafen für Regelverstöße steigen werden. Die genaue Höhe liegt im Ermessen der Ordnungsämter. Schon jetzt sind die Strafen - wenn sie durchgesetzt werden - empfindlich. Wer beispielsweise ohne 2G-Nachweis an einer Veranstaltung teilnimmt, der muss in Baden-Württemberg bereits jetzt bis zu 1000 Euro Strafe zahlen. Bei Verstößen im ÖPNV werden bis zu 200 € fällig.

Die dramatisch steigenden Corona-Zahlen zwingen die Politik erneut zum Handeln. Und wieder ist da die große Frage: Ist das alles mit dem Gesetz zu vereinbaren?