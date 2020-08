Baden-Württemberg 2019 noch mit Rekord-Steuereinnahmen

Für viele Menschen in der Region fällt der Urlaub in diesem Sommer aus. In der Serie „Ferien zu Hause“, will der Gränzbote Alternativen in der Region aufzeigen. Eine davon ist das „Bad Dürrheimer Kulturgärtle“. Eine Open-Air Veranstaltungsreihe, die die Kur- und Bäder GmbH zusammen mit den Creative Event Partners – ein Zusammenschluss der Firmen Seven Emotions, Basis und Zisch Frisch Getränke – auf die Beine gestellt hat. Los geht es am 25. August.