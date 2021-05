Baden-Württemberg: Öffnung für Gastronomie, Handel und Tourismus in Aussicht

Sozialminister Lucha deutet baldige Öffnungsschritte an, sobald die weiter sinkende Inzidenz dies zulässt. Vorausgegangen war ein Treffen mit Vertretern aus besonders hart getroffenen Branchen.

Für die geplanten Öffnungsschritte in den Bereichen Wirtschaft, Gastronomie, Tourismus und Handel wurde ein dreistufiges Konzept ausgearbeitet, heißt es aus dem Sozialministerium am Donnerstagmittag.

Demnach sehe die erste Stufe etwa die Öffnung von gastronomischen Außenbereichen, Hotels sowie des Einzelhandels vor.

Weitere Öffnungen seien in einer zweiten Stufe vorgesehen. Dazu müssen sich aber die Maßnahmen der ersten Stufe mit einer stabilen Inzidenz in einem Zeitraum von zwei Wochen bewährt haben.

Das Öffnungskonzept soll in der kommenden Woche in eine Verordnung eingefügt werden. So soll gewährleistet sein, dass rechtzeitig vor Beginn der Pfingstferien (24. Mai - 6. Juni) Klarheit besteht, wie, wann und wie welchen Bereichen mit Öffnungen gerechnet werden kann.