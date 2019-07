Baden-Württembergs Kultusministerin dringt auf Zentralabi

In Halle C5 zwitschern Vögel – aus Lautsprechern. Man hört die Naturklänge gut, weil in der Halle der Messe München am Sonntag, 30. Juni, nicht viel los ist. Entspannt können die Besucher in der Halle Mountainbikes auf einem Parcours testen oder in Zelten probeliegen. Eine Halle weiter allerdings sieht es anders aus. Dort werden manche Stände nahezu überrannt.

Es ist das erste Mal, dass die Outdoor in München stattfindet, nachdem sie 25 Jahre in Friedrichshafen ansässig war.