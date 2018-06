Baden-Württembergs CDU-Fraktion und -Partei suchen den Weg aus der Krise

Eine Woche streitet die CDU schon intern über eine Reform des Landtagswahlrechts. Längst ist daraus eine Machtfrage geworden. Wer hat eigentlich das Sagen: Parteichef und Innenminister Thomas Strobl oder Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Nach einer Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag geloben beide, künftig mehr miteinander zu sprechen, und wollen „regelmäßig badisch oder schwäbisch vespern“, wie Strobl sagte. Reinhart kündigte indes an, mit allen Landtagsfraktionen über eine Wahlrechtsreform reden zu wollen. Dabei stehe aber fest: Seine Fraktion bleibe beim Nein zu Änderungen.

Die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag ist traditionell ein Hort der Selbstbewussten. Ungern lassen sich die Abgeordneten reinreden – nicht gern vom Koalitionspartner, erst recht nicht von der eigenen Parteiführung. Denn schließlich ist jeder und jede von der Basis nominiert und von den Bürgern im Wahlkreis gewählt worden. Das freie Mandat hat für sie einen sehr hohen Stellenwert.

Dass bei der Landtagswahl 2016 nicht mal mehr die Hälfte der Abgeordneten über das Direktmandat in den Landtag eingezogen sind, erklären sich viele als Ausrutscher – so wie sie bereits den Machtverlust an Rot-Grün nach der Wahl 2011 als Ausrutscher werteten. Wenn erstmal der Stern des beliebten grünen Landesvaters Winfried Kretschmann (Grüne) sinkt, oder er zumindest nicht mehr zur Landtagswahl als Spitzenkandidat antritt, wird alles wieder gut – daran glauben viele in der Fraktion. Dann kehrt Baden-Württemberg zurück zur Normalität. Und für die Fraktionsmitglieder heißt dies: Die CDU wird wieder stärkste Kraft, erringt fast alle Direktmandate und kann sich den Koalitionspartner aussuchen.

Land hat geringsten Frauenanteil

Mit ihrem überraschenden und klaren Votum gegen eine Wahlrechtsreform vor einer Woche hat die Fraktion breite Gegenwehr heraufbeschworen – zumal eine Änderung im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Widerstand gibt es daher nicht nur vom grünen Koalitionspartner und der Frauen Union, die eine Reform in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben. Unmut über den Alleingang der Fraktion gibt es quer durch die Parteiebenen der CDU.

In einem Brief an die Fraktion schreiben einige Funktionäre: „Die letzte Landtagswahl hat gezeigt, dass die Union mit großen strukturellen Problemen zu kämpfen hat.“ Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Stadt- und Kreisverbandsvorsitzenden aus Ulm, Konstanz, Freiburg und Stuttgart. Sie machen darauf aufmerksam, dass nicht nur Frauen im Landtag unterrepräsentiert sind – Baden-Württemberg hat mit knapp 25 Prozent den geringsten Frauenanteil bundesweit. Auch seien keine Abgeordneten mehr aus Städten im Landtag vertreten, so die Unterzeichner.

Auch die Landfrauen sind sauer. Am Montag mahnte die Arbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände die CDU-Fraktion, ihre Haltung zu überdenken. „Ihre Entscheidung, den Koalitionsvertrag nicht einzuhalten und neue Strukturen zu verhindern können wir nicht nachvollziehen“, heißt es in dem Brief, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. „Eine Reform des Wahlrechts ist eine Chance für mehr Gleichberechtigung“, schreibt Juliane Vees, Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern, im Namen der drei Verbände mit ihren 80 000 Mitgliedern.

Wahlrecht bürger- und ortsnah

Fraktionschef Reinhart scheint davon ungerührt, als er nach der Sitzung des Fraktionsvorstands, an dem auch Strobl teilgenommen hat, allein vor die Kamera tritt. Seine Fraktion erwarte, „dass die Meinung der Fraktion auch von der Partei nach außen vertreten wird“. Die Haltung der Fraktion gegen eine Wahlrechtsreform sei nochmal bestätigt worden. Gleichwohl sei er gesprächsbereit und wolle mit allen Fraktionen im Landtag über das Wahlrecht sprechen. Fast wortgleich äußert sich Reinhart erneut, als er nach vierstündiger Debatte in der Fraktion am Abend erneut vor die Presse tritt – diesmal aber gemeinsam mit Strobl. Er verteidigt erneut das bestehende Wahlrecht als bürger- und ortsnah. „Wir sehen weiterhin die besseren Argumente für das bestehende Landtagswahlrecht.“

Ein Machtkampf zwischen den beiden CDU-Frontmännern? Davon wollen viele Abgeordnete nichts wissen. Dennoch sagt Reinhart über sein Verhältnis zu Strobl: „Ab heute Abend werden wir an einem Strang ziehen.“ Künftig wollen sich die beiden regelmäßig zum frühabendlichen Vesper treffen, um sich „noch besser“ auszutauschen, wie Strobl sagte. Er sei auch ein Stück weit erleichtert nach der vierstündigen Fraktionssitzung, an der er teilgenommen hat. „Die Fraktion hat deutlich gemacht, dass es um eine Sachentscheidung ging.“ Nicht also darum, ihn zu schädigen.

Kein Wort allerdings dazu, wie das Problem der mit den Grünen vereinbarten, nun aber von der CDU-Fraktion abgelehnten Reform des Landtagswahlrechts gelöst werden könnte. Da muss aus Sicht des Koalitionspartners noch einiges kommen, wie Fraktionschef Andreas Schwarz deutlich machte. „Die CDU hat eine klare Verletzung des Koalitionsvertrags begangen.“ Einen Fortschritt in der Sache sehe er nach der CDU-internen Diskussion nicht.