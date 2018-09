Baden-Württemberg und Kalifornien: Landespartnerschaft

Baden-Württemberg will künftig mit dem US-Bundesstaat Kalifornien noch enger in vielen Bereichen zusammenarbeiten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unterzeichnete am Samstag (Ortszeit) in San Francisco mit dem kalifornischen Gouverneur Jerry Brown eine entsprechende Absichtserklärung für eine Landespartnerschaft. Die Zusammenarbeit zwischen den Technologie- und Wissenschaftsstandorten soll demnach ausgebaut werden. Baden-Württemberg und Kalifornien wollen etwa beim Klimaschutz, der Verkehrswende und der Informationstechnologie verstärkt zusammenarbeiten. Land und Bundesstaat teilten die Vision eines nachhaltigen Wandels, heißt es in der Erklärung.

Baden-Württemberg und Kalifornien gehörten zu den wichtigen Pfeilern der jeweiligen Nationen, gerade wenn es um grüne Technologien gehe, sagte Kretschmann. „Statt die Wirklichkeit zu leugnen, nehmen wir sie an, wie sie ist. Und statt Vereinbarungen aufzugeben, schließen wir sie“, sagte der Grünen-Politiker mit Blick auf die Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump.

Es handelt sich um die zwölfte Landespartnerschaft von Baden-Württemberg. Die Absichtserklärung ist rechtlich völlig unverbindlich und nicht mit finanziellen Verpflichtungen verbunden.

