Baden-Württemberg liest vor: Zahlreiche Kommunen im Südwesten beteiligen sich am 15. bundesweiten Vorlesetag an diesem Freitag (16. November). Unterstützt werden die Initiativen vielerorts von Redakteuren, Politikern oder Prominenten, die Kindern aus Büchern vorlesen wollen. „Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, ist eingeladen, anderen vorzulesen und Lesefreude zu wecken“, teilten die Organisatoren mit. Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutsche Bahn Stiftung.

Als die Idee für den Aktionstag vor 15 Jahren ins Leben gerufen wurde, beteiligten sich gerade einmal 1900 Menschen. In diesem Jahr haben sich bundesweit bereits mehr als eine halbe Million Vorleser und Zuhörer angemeldet. Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Vorleser sowie Kitas, Schulen, Bibliotheken, Buchhandlungen, Seniorenheime und Unternehmen unterstützen die Initiative. Noch bis zum 16. November können alle Teilnehmer ihre Aktionen unter www.vorlesetag.de registrieren.

Das Thema in diesem Jahr lautet: „Natur und Umwelt“. „Damit wollen wir für alle Teilnehmer inhaltliche und kreative Anreize für aufregende und schöne Vorleseaktionen schaffen, die nicht nur Kinder begeistern“, hieß es. Ungewöhnliche Vorleseorte sind beliebt: Von der Gefängniszelle, dem Tierpark, Museen, Planetarien, bis hin zu Guerilla-Lesungen in der Fußgängerzone ist alles mit dabei.

Studien zeigten: Kinder und Jugendliche, denen in ihrer frühen Kindheit vorgelesen wurde, entwickeln einen positiven Bezug zum Lesen und greifen später mit mehr Freude zu Büchern oder Zeitungen. Zudem entwickeln sie oft einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn sowie Verantwortungsgefühl und haben bessere Chancen auf einen erfolgreichen Bildungsweg.

Vorlesetag