Baden-Württemberg lenkt im Müllstreit mit Brüssel ein

Baden-Württemberg will seine Verordnung zur Müllentsorgung überarbeiten und mehr an europäisches Recht anpassen. Damit sollen Bedanken der EU-Kommission ausgeräumt werden, wie Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Freitag in Stuttgart sagte. Am Kern der Regelung werde das Land aber festhalten, weil diese einen „unsinnigen Mülltourismus durch ganz Deutschland und Europa“ verhindere.

In der sogenannten Autarkieverordnung ist geregelt, dass Hausmüll aus Baden-Württemberg ortsnah im Land verbrannt werden muss. Dagegen hatte der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) im Dezember 2010 Beschwerde in Brüssel eingelegt. Die EU-Kommission leitete dieses Jahr ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein, weil ihrer Auffassung nach die Regelung in Baden-Württemberg nicht mit EU-Recht vereinbar ist. (dapd)