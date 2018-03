Baden-Württemberg hat die meisten Blitzer

Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den meisten Blitzern. Von den insgesamt 4227 Starenkasten in Deutschland stehen 1102 im Land der Tüftler. Das hat eine Auswertung von blitzer.de ergeben.

Demnach gibt es kein anderes Land in Deutschland, in dem an so vielen Stellen fotografiert wird wie in Baden-Württemberg. Zum Vergleich: Nordrhein-Westfalen folgt in der Hitliste mit 957 Anlagen schon mit einigem Abstand auf Rang zwei. Hessen - und das ist angesichts der vergleichsweise kleinen Fläche beachtlich - hat sich Platz drei erblitzt (769). Niedersachsen (479) fällt da schon deutlich ab.

Verhältnismäßig wenig wird in Rheinland-Pfalz (37) und Sachsen-Anhalt (39) geblitzt. Noch weniger Anlagen sind nur in den kleinen Ländern Saarland (21), Berlin (30) und Hamburg (30) im Einsatz.

Übrigens: Auch wenn Baden-Württemberg die meisten Blitzer hat: Der ertragreichste steht in einem anderen Land: Mehr als 13 Millionen Euro hat die Radarfalle am Bielefelder Berg auf der A2 bislang schon "eingeknipst".