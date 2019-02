Baden-Württemberg gibt Kulturgüter an Namibia zurück

Baden-Württemberg gibt heute eine zu Kolonialzeiten geraubte Bibel und eine Peitsche an Namibia zurück. Dazu ist eine Delegation unter Führung von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) in das afrikanische Land gereist. Die beiden Gegenstände gehörten einst Hendrik Witbooi, der ein bedeutender Anführer des Volkes der Nama war und der heute als namibischer Nationalheld verehrt wird. Bibel und Peitsche lagerten bislang im Linden-Museum in Stuttgart. Sie sollen vom namibischen Staat verwaltet werden, bis Witboois Nachkommen in seinem Heimatort Gibeon ein Museum dafür errichten könnten.

Gegen die Übergabe der beiden Gegenstände an die Regierung wendet sich die Vereinigung der Nama-Stammesältesten (NTLA). Sie ist der Ansicht, dass Peitsche und Bibel an Witboois Nachfahren zurückzugeben seien. Die Vereinigung sah sich zudem in die Verhandlungen zwischen Deutschland und der namibischen Regierung nicht ausreichend eingebunden. Die NTLA versuchte, die Rückgabe mit einem Antrag beim Landesverfassungsgericht in Stuttgart zu verhindern - sie hatte damit aber keinen Erfolg. Der Antrag scheiterte aus formalen Gründen.

Von 1884 bis 1915 hielt das deutsche Kaiserreich weite Gebiete des heutigen Namibias besetzt. Die Kolonialherren schlugen Aufstände der Volksgruppen der Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika brutal nieder. Deutsche Truppen töteten Historikern zufolge bei dem Völkermord etwa 65 000 der 80 000 Herero und mindestens 10 000 der 20 000 Nama. Historiker sehen darin den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts.