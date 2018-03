In keinem Bundesland werden mehr Tiere zu Versuchszwecken verwendet als in Baden-Württemberg. Die Zahlen für alle Bundesländer auf einer Karte.

Mit rund 480.900 Tieren, die für wissenschaftliche Zwecke gebraucht wurden, lag Baden-Württemberg im Jahr 2016 wie schon ein Jahr zuvor an der Spitze. Das geht aus den aktuellsten Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor, die der Tierschutzbund am Dienstag veröffentlichte. Deutschlandweit wurden demnach rund 2,85 Millionen Tiere für Versuche eingesetzt - ein Plus von rund 55.000 gegenüber dem Jahr 2015.

Versuchstiere nach Bundesländern

Mit rund 470.000 Tieren kommt Nordrhein-Westfalen auf Platz zwei, Platz drei geht an Bayern mit rund 387.000 eingesetzten Tieren.

Laut Tierschutzbund wurden vor allem Nagetiere (79 Prozent) und Fische (12 Prozent) für Tierversuche verwendet. Bundesweit seien jedoch auch 3.976 Hunde, 2.418 Affen und 766 Katzen zum Einsatz gekommen.

Die regionalen Unterschiede bei der Anzahl der Versuchstiere liegt laut Tierschutzbund in der unterschiedlichen Verteilung pharmazeutischer und medizinischer Forschungseinrichtungen und Universitäten begründet.

