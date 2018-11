Backstreet Boys kommen auf Deutschland-Tour auch in Baden-Württemberg vorbei

Die Backstreet Boys spielen auf ihrer DNA World Tour im kommenden Jahr auch fünf Konzerte in Deutschland. Der Auftakt findet am 21. Mai in Hannover statt, wie die Veranstalter am Freitag ankündigten.

Weitere Stationen sind Mannheim, München, Berlin und Köln. Zudem tritt die legendäre Boyband in Wien und Zürich auf. Für das neue Album „DNA“, das im Januar veröffentlicht wird, haben die fünf Amerikaner ihre DNA analysieren lassen.

Im April beenden die Backstreet Boys ihr knapp 14-monatiges Gastspiel in Las Vegas, um wieder auf Tour zu gehen. Sie wurden Ende der 90er Jahre mit Hits wie „Quit Playin' Games With My Heart“ oder „Everybody (Backstreet's Back)“ berühmt. Nach Angaben ihrer Plattenfirma sind sie mit über 130 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Boygroup weltweit.